Lähipäevad võivad tuua kuni 34 soojakraadi

Pühapäeva öösel on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Kohati sajab hoovihma ning võib tulla äikest. Puhub idakaare tuul 4-10, põhjarannikul idatuul puhanguti kuni 15 m/s. Pühapäeva päeval on tulemas vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, on äikest. Puhub idakaare tuul 4-10, põhjarannikul idatuul puhanguti kuni 15 m/s. Õhtuks tuul nõrgeneb. Öösel tuleb sooja 18-23, päeval 29-34, meretuulega rannikul kuni 24 kraadi.