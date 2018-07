Kuumalaine toob mitme riigi elanikud Valka viimaseid ventilaatoreid ostma

Hetkel, mil Valga K-Rauta töötaja Marko Põldsaar pani viimast ventilaatorit kokku, tulid kliendid ligi ning uurisid, kas neid on veel. Kuna tuli välja, et see oligi viimane ventilaator, ostsid kliendid selle ära.

Põldsaar mainis, et ventilaatoreid on juurde tellitud, kuid ei tea veel, millal need täpselt jõuavad.

Mare Mõisa, kellel õnnestus osta viimane ventilaator K-Rautast, ütles, et tegelikult on nad pärit Tartumaalt, kuid kuna Valka oli tulek nagunii, tahtsid nad selle siit ära ka osta. "Hommikul raadiost kuulsime, et Tartus on kõik puhurid otsas ja ei tasu otsima minna." Ka Valgas käisid nad mitmes poes ringi, kuid kõikjal oli ventilaatorid otsas. Mõisa oskas öelda, et ka näiteks Selveris olid need otsa saanud.

Kui reporter ootas järjekorras, et vestelda K-Rauta klienditeenindaja Lissa-Anna Lenderiga, käisid inimesed müüjalt veel ventilaatorite olemasolu kohta küsimas.

Lender rääkis, et täna tuli neli puhurit juurde ja poole kolme ajal osteti viimane ära. «Üldiselt iga viies on raudselt puhuri ostnud,» oskas ta öelda. Lisaks mainis ta, et igapäevaselt käiakse küsimas, kas puhureid on veel.

Pärnust Valka ventilaatorit ostma

Bauhofis oli näha samuti vaid viimaseid ventilaatoreid. Poodi jõudes uuriski parasjagu klient teenindajalt puhurite kohta.

Bauhofi klienditeenindaja Liis Paut rääkis, et just päev varem tuldi Lätist Valka ventilaatoreid ostma. "Ostetakse nii palju, kui autosse mahub. Eile ostis see lätlane umbes 17-18 puhurit," sõnas Paut.

Lisaks sellele oskas ta rääkida, et inimesed käivad ka Pärnust ja Tartust Valgas, et ventilaatorit saada, kuna mujalt on kõik juba otsas.

Täna veidi enne kolme oli juba ära ostetud umbes kolmteist ventilaatorit.

Oli seda väärt

Andri, kes ei soovinud oma perekonnanime avaldada, ütles, et tema sõitis ekstra Tartust Valka, et endale ventilaator saada. "Tartus käisin kõik kohad läbi ja ei leidnud. Internetis nägin, et Rakveres ja Valgas on veel, seega broneerisin endale Valgas ära ja tulin järele." Mees ütles, et usub, et see käik oli seda väärt, kuna nii kuumad ilmad on.

Paut soovitas inimestel, kellel puudub ventilaator, ennast võimalikult palju jahutada. "Käige küla duši all ja kindlasti kandke peakatet ja kui võimalik, siis tehke peakate ka märjaks."

Hetkel pole teada, millal Bauhofi kauplusse uued ventilaatorid jõuavad.

Basseinid samuti otsas

Valga kaupluses Magaziin oli kella kolme ajal päeval ainult üks ventilaator alles.

Koduekstras oli järel kolm ventilaatorit, kuid töötajad mainisid, et tänase päeva jooksul tuleb neli veel juurde.