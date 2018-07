Võistluse korraldaja Rasmus Onkel jäi kalapäevaga väga rahule. “Suurepäraselt läks, kala tuli kõvasti selle madala vee kohta ja enamus said ikka käe kalaseks. Uus rekord sündis selles suhtes, et kogu kamba peale püüti siis 14-15 kilo kala,” ütles Onkel.

Samuti oli tema sõnul märkimisväärne see, et kui muidu on saadud kuus-seitse erinevat liiki kalu, siis tänavu lausa 11. “Saadi ka selliseid kalaliike, mida tavaliselt pole saadud. Kõige toredam oli see, et täna oli meil jõeforelli õpituba ja siis ühel mehel läks enne kallast ka jõeforell otsast ära, et ikka Mustjões ka liigub teda, sõnas kalapäeva korraldaja.