Toomas Tõniste: piirialad on tugevalt pihta saanud

Tööjõuprobleem kumab läbi. Mis minule on üllatav: kui räägitakse puuduolevast tööjõust, räägitakse inimestest, keda sisse tuua kolmandatest riikidest. Kuigi Euroopa Liidus on tööturg vaba ja kus on üle 500 miljoni inimese. Siin nägin esimest korda, et Euroopa Liidust, Lätist, käivad inimesed reaalselt Eestis tööl. Kasutatakse olukorda, kus Lätis on elustandard madalam.