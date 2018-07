Alajaamade rüüstamises kahtlustatakse elektrikku

30. juuli öösel sai politsei teate tähelepanelikult naiselt, et Võru vallas ühe alajaama juures seisis kahtlane sõiduk ja selle juures mees, kelle sealviibimine öisel ajal oli samamoodi kahtlustäratav.

Politsei sai naiselt sõiduki ja mehe kirjelduse ning sündmuskohale jõudnuna avastati, et sealsest alajaamast ongi vaske varastatud. Kahtlane mees ja sõiduk olid sündmuskohalt teadmata suunas lahkunud. Piirkonna kontrollimisel avastati, et mõne kilomeetri kaugusel olev teinegi alajaam on rüüstatud.