Kunagine Tartu abilinnapea asus tööle Valga vallavalitsusse

1953. aastal sündinud Kõre on mitmel korral olnud Tartu abilinnapea, ka on ta pikalt kuulunud Tartu linnavolikokku.

Viimastel aastatel on Kõre töötanud peamiselt Tartu Ülikooli sotsiaalvaldkonna ühiskonnateaduste osakonna lektori ja teadurina. Kõre on osalenud ka mitme nõukogu töös, näiteks on ta kuulunud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži ja Tartu Ülikooli kliinikumi nõukogusse.