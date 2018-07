Eesti vanim lasteajakiri ilmus seto keeles

«Setokeelsest Tähekesest leiab nii seto laste kirjutatud jutte ja luuletusi, kui ka Setomaal elavate loomeinimeste kirjutatud lugusid,» ütles kooli üks eestvedaja Annela Laaneots. «Ajakirja teevad põnevaks just nüüdisaegsest seto elust kirjutatud lood, mistõttu sai maailma esimene setokeelne Täheke sisult huvitav ja kaasahaarav.»

Seto Tähekese esikaane on joonistanud Evar Riitsaar, ajakirjast leiab setokeelseid lastejutte Kauksi Üllelt ja Sarve Õielt, aga ka näiteks Saksa suure kirjandusklassiku J. W. Goethe luuletusi Andreas Kalkuni tõlkes. Samuti Setomaa noorte autorite loomingut, rahvajutte, nuputusülesandeid, koomiksi, mõistatusi ja nalju. Õpetatakse tegema hapupiimapudi ja pakutükki.

Ajakirja illustratsioonid on teinud Setomaal elavad kunstnikud Evar Riitsaar ja Sirre Rump. Setokeelse Tähekese peatoimetaja on Tähekese peatoimetaja Ilona Martson, kaastoimetajad Helve Mets, Sirje Maasikamäe, Annela Laaneots, Vello Jüriöö, Õie Sarv. Keeletoimetajad on Õie Sarv ja Minna Hainsoo.