Arved Breidaks: Väimela kanala – tempel masstootmisele

Mõistan, et meie suguvõsa kommunistlik munamajandus kukuks kohe kokku, kui ema peaks otsustama munade eest õiglast tasu küsida. Suure tõenäosusega kujuneks ühe muna omahind selliseks, et odavam oleks poest osta. Need kümme kana tuleks teha lihaks või osta linde tublisti juurde, täita kanala pidamise tingimused ja siseneda ametlikult munaärisse. Sest taluõuel siblivad kümme kana on maitsev hobi, kuid ettevõtlus algab tuhandete ja äri sadade tuhandete munejatega.