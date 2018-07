Vaarikavarred ongi antennid

Ka Eesti ajal tegid kirjanduses ja poliitikas ilma Võrumaa loojad. Adson, Jaik ja Lattik näiteks. Bernard Kangro on kirjutanud Võrumaa oma romaanides ja luules suureks lõhnavaks muistseks paradiisiks. Talumehed harisid maad ja lõid õitsvaid talusid. Kellel viletsam maa, leidsid lisategevust voki-, piibu- või pillimeistrina. Näiteks kuulsad Teppo ja Kriisa suguvõsad.

Okupatsioonide ja sõja ajal olid munad ja soolasealiha kõva valuuta. Lõuna-Eesti metsades varjusid ja võitlesid kõige idealistlikumad inimesed, kes ei tahtnud loovutada oma iseseisvust. Ka uue Eesti Vabariigi sünd algas Võru noortekolonni nr 1 tegevusega. Lipp toodi välja ja vabadusevanker pandi veerema.

Ja kus nüüd oleme? Kus on meie noortest nii paljud? Linnas või võõrastel maadel tööl. Meie inimesed toovad oma tööga rikkust teiste maade hariduse ja haiglate edenduseks. Isegi meie, kes kodupaigas töötame. Pangad on ju Rootsis. Aga kas see praegune Rootsi aeg on ikka niisugune nagu kunagine «vana hää rootsi aig»?

Kus me seenel ja marjul käime, kui iidsete talu- ja riigimetsade kohisevad puud nimetatakse puiduks ja viiakse kuhugi mujale maale saepuruks teha? Siis saadetakse see saepurust mööbel meile kõva hinnaga tagasi. Kas poleks muid viise oma metsi majandada?

Kust tulevad iidse mäluga inimesed, kel korilase tunne südames ja kes on läbi imbunud metsas liikumise kergest higist? Ja kes on rätigi peast võtnud, et seened kastmeks kaasa võtta. Kes paneb esimesed marjad metsaemale mätta pääle?

Mida suuremast progressist Tallinnas või Brüsselis räägitakse, seda muistsemaks muutub Võromaa. Ega hääl Eda Veerojal muud üle jäägi, kui UNESCO pärandisse viidud savvusann ka sünnitussaunaks muuta ja vastavaid kursusi läbi viima hakata. Kaua neid sünnitusmaju siis olnud ongi? Paar inimpõlve.

Toetudes oma kuue lapse sünnitamise kogemusele, arvan ma, et saunas oleks ma esimesel korral tõenäoliselt surnud ja lapselgi oli nabanöör ümber kaela. Ema ütles, et minulgi oli nabanöör ümber kaela ja mind päästis hapnik. Ka viienda ja kuuenda lapse sünd poleks ilma haiglata olnud võib-olla õnnelik. Mu tütar õppis ämmaemanda ametit, kuid kodusünnitustesse ei usu – ja põhjusega.

Eesti valitsus elab oma ettekujutatavas riigis ja see kõrv, mis rahva poole, on kõrvaklapiga; too aga, mis Euroopa poole, on häälekõvendajaga. Ainsad uurimised, millest lugeda on, ongi parteide reitingute tabelid. «Hukah!» ütlevad inimesed.

Ükski rahvas ega rahvarühm ei püsi, kui ei ole oma rahvuse tavasid pidavaid peresid, külasid. Rahvas saab püsida, kui on veel neid, kes ei joo kokakoolat ja Läti õlut. Kui mees suudab palkmaja üles raiuda kirvega ja naine aiakraami kasvatada. Kui alles hoitakse mälestused ja traditsioonid.

Tuleb leida korralik kultuurne vastuhakk, et loodust ära ei surgitaks. Kuni on puhast vett ja mürgitamata mulda, terveid inimesi ja rõõmsat meelt, elame edasi. Tuleb lahti lasta edukultusest ja naabrist parem olemise ideest; keskenduda sellele, mis endale meeldib ja mis endal edeneb. Hoiame oma õuesid, et õnnel oleks, kuhu tulla, ja oma metsa, et meil oleks, kuhu minna. Ükskõik kas siis rõõmu või häda pärast.