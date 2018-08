Piirilinnas rööviti pandimaja

Teo toimepanijad olid kolmapäeva lõunaks veel tabamata. Samuti polnud teada, kui suur on röövimisega toime pandud kahju. «Asja uurimise teeb keerulisemaks seegi, et töötaja oli juhtunu tõttu veel selle nädala algulgi šokis ega olnud võimeline tööle naasma,» rääkis Karpova.

Küll on pealtnägijate kirjeldustest teada, et röövi toimepanijad olid pigem nooremaealised. Teadaolevalt oli nendega koos ka üks naine, kes aga pandimajja ei sisenenud.

Ei ole välistatud, et kuriteo toimepanijad põgenesid teisele poole piiri. «Eesti politsei on Valkas juhtunuga kursis. Hoiame silmad-kõrvad lahti ja anname endast oleneva, et naaberriigi kolleege võimalusel ja vajadusel piiriüleses koostöös selle juhtumi lahendamisel aidata. Töö käib,» kinnitas politsei pressiesindaja Kerly Virk.