Takistusjooks vääris oma nime

"See oli tõeliselt ekstreemne situatsioon, mida varem ma kogenud ei olnud,« kommenteeris Ardel. »Olen varem ka võistelnud vihmaga, kuid see, mis minu jooksu ajal juhtus, oli täielik šokk nii jooksjatele kui ka pealtvaatajatele. See, et sellistes tingimustes isikliku rekordi jooksin ja hõbemedali sain, oli super. Hooaja põhivõistlus läks edukalt ja praegu otsin veel võistlusi, kus saan oma head vormi realiseerida," lisas Ardel.