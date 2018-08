PALJU ÕNNE: Võru loomade varjupaigal täitus kümnend

„Täpselt kümme aastat tagasi me siin alustasime. Meil oli üks soojak, puukuur ning 14 koerakuuti,“ meenutas Varjupaikade MTÜ Võru varjupaiga juhataja Merike Torm. Oli ka välitualett, kuid puudus kraanivesi, mistõttu tuli vesi loomadele kanistritega kohale vedada.

Käepärane külm ja värske vesi on praeguse kuumalaine ajal aga koertele-kassidele äärmiselt oluline. Koertel vahetatakse joogivesi nende kaussides välja päeva jooksul neli-viis korda. „Õnneks on meil ka dušinurk, kus me saame koeri jahutada,“ lisas Torm.