Laenud peaks põllumeeste olukorda leevendama

«Põllumajanduskoda toetab maaeluministri ettepanekut suurendada Maaelu Edendamise Sihtasutuse omakapitali ning kasutada seda laenude väljastamiseks. See oleks kõige kiirem ja reaalsem abi, mida riik saaks anda põua käes kannatavate põllumeeste olukorra kergendamiseks ja ettevõtete rahapuuduse leevendamiseks,» rõhutas Eesti põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo.

«Ebasoodsa ilma tõttu raskustesse sattuvad tootjad tuleb kriisist läbi aidata. Loodame, et valitsus langetab võimalikult kiiresti otsuse Maaelu Edendamise Sihtasutuse omakapitali suurendamiseks 20 miljoni euro ulatuses, et sellega juba lähikuudel käibekapitali laene finantseerida,» lisas Tõnissoo.

Tänavune kevad ja suvi on olnud erakordselt soojad ja kuivad. Põud on vähem või rohkem kimbutanud kogu Eestit. Ilmateenistuse andmetel oli keskmine sademete hulk selle aasta mais ligikaudu 60% väiksem võrreldes pikaajalise keskmisega. Samuti oli keskmine õhutemperatuur kõrgem kui tavaliselt ja päikesepaistelisi tunde tavapärasest kuni 48% rohkem.

Maaeluminister Tarmo Tamm teatas esmaspäeval, et praegu otsitakse võimalusi leida Maaelu Edendamise Sihtasutusele lisaraha. Tamme sõnul oleks üheks võimaluseks suurendada sihtasutuse omakapitali ning kasutada seda laenude väljastamiseks, et aidata põllumehi. Ideed on toetanud ka Riigikogu maaelukomisjon.