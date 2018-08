Esimene märk sellest, et koeral on palav, avaldub looma hingeldamise ja suureneva ilavoolu näol. «Kui koera kehatemperatuur läheb üle 41 kraadi, võib koer kiiresti ka ära surra,» ütles Võru loomade varjupaiga juhataja Merike Torm. Koerte tavapärane kehatemperatuur on 38-39 kraadi vahel.