Kirikuõpetaja korraldab motomeeste kokkutuleku

Mootorrattad on Pilli huvitanud aastaid. «Vahepeal oli mul 1600 cc Kawasaki, aga praegu 15 cc Yamaha. Tervis ei luba enam väga suurt sõiduvahendit kasutada. Eks me paljud võrriga alustame ja lõpetame.»

Kokkusaamise üks eesmärke on kirikuõpetaja sõnul süvendada arvamust, et mootorrattasõbrad on normaalsed inimesed: isegi siis, kui vahel veidi teistsugused välja näevad.