Ökofestivalil tõmmatakse kanepit

Korraldajate sõnul on kanepiala vajadus tingitud ennekõike sellest, et kanepist on hakatud rääkima kui väärtsulikust toormest. Teiseks kulgeb festivali programm enamasti Kanepi vallas.

Päeva aga lükkab käima kanepi tõmbamine ehk kanepiköievedu. Köie ühes otsas on Kanepi vallavalitsus ja teises vallakodanike ning laadalise võistkond. Võistlusköie on valmistanud samad mehed osaühingust Kuningpuu, kelle käe all valmib kanepibetoonis näidissein Kanepi bussijaamas Kanepiköis on 15 meetrit pikk ja 4–5sentimeetrise läbimõõduga.