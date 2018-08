Kalade massihuku tõttu peatati mõrrapüük

«Eksperthinnang ütleb, et Peipsi kalade massihuku on põhjustanud pikalt kestnud kõrge veetemperatuur. Mõrrapüük võimendab seda,» selgitas keskkonnaminister Siim Kiisler. «Hapnikuvaegus on just nois veekihtides, kus asuvad mõrdade pärad ehk mõrra koguvad osad, kuhu kalad lõksu jäävad ja kust nad põgenema ei pääse. Niimoodi hukkub ka palju alamõõdulisi kalu, kes muidu järve tagasi lastaks.»