Rõuge vallas Vastse-Roosa külje all on käimas filmi «Tõde ja õigus» viimaste stseenide võtted. Videointervjuus ütles produtsent Ivo Felt, et esialgu planeeritud 70 võttepäevale tuleb 5 lisaks, laias laastus on käinud kõik plaanide järgi. Felt kiitis koostööd kohalikega, kes on olnud suureks abiks. Teos jõuab kinoekraanidele järgmise aasta veebruaris.