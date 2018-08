Päästeamet kutsub puhkealadel tuleohtu vältima

Selleks, et ennetada võimalikke hooletusest alguse saavaid tulekahjusid, teevad päästeamet ning politsei- ja piirivalveamet ka sel nädalavahetusel kontrollkäike erinevatesse puhke- ja ujumiskohtadesse ning riigimetsa majandamise keskuse (RMK) lõkke- ja puhkekohtade stendidele paigaldatakse hoiatavad plakatid.

Tulekahjude ennetamisele saame me kõik kaasa aidata, rõhutas päästekeskuse juht Marko Rüü.

Metsa- ja maastikupõlengute arv on plahvatuslikult kasvanud. 31. juuli seisuga on tänavu toimunud 177 metsa- ja maastikutulekahju, mis on üle kolme korra rohkem kui eelmisel aastal - 31. juuli 2017 seisuga oli toimunud 48 metsa- ja maastikupõlengut.