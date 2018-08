Mart Helme innustab erakonnakaaslasi valimisi võitma

Suvepäevadel tehti teatavaks, et EKRE nimekirjas, arvatavasti Tallinna piirkonnas kandideerib tulevastel valmistel Riigikokku kunagine Eesti Panga nõukogu liige Jaan Männik. Lipuväljakul toimunud lipuheiskamisele järgnevalt pidas programmilise kõne Mart Helme, kes lubas tulevased valimised võita. Pärast tseremooniat jätkus programm, mille osadeks mitmed ettevõtmised ning mis päädib Viljo Tamme bändi ülesastumise ning retrodiskoga õhtutundidel.

Mart Helme ütles Lõuna-Eesti Postimehele, et sõnum nii Kagu-Eestile kui teistele maapiirkondadele ja saartele on, et kuna rahvas järjekindalt hülgavat kodukohti, peab elu minema tagasi igasse Eesti nurka. „Pulss on nõrgem kui ta võiks olla,“ tõdes EKRE esimees.

„Tegelesin pikki aastaid turismiga ja sõitsin mööda Eestit ringi ja mulje on, et kusagil Tartust natuke põhja poole on tunda, kuidas tõmbekeskus ei ole enam Tallinn ning kuidas kohtadel on elu palju rohkem säilinud kui pealinna ümbruse piirkondades.“

„Meil on tarvis ümber vaadata meie maksupoliitika, mis peab olema seotud regionaalpoliitikaga ja tooma investeeringud maapiirkondadesse,“ rääkis Helme. „Meil on ka tööjõupuudus ning see on seotud meie ideega luua tagasirände agentuur, et inimesed tuleksid Eestisse tagasi, et ei peaks tooma siia odava tööjõuna, kes pidurdavad tegelikult majandusarengut, töölisi Ukrainast või Venemaalt. Nad hoiavad meie palgataset maas ja võtavad meie inimestelt töökohad ära. Tuhandete kaupa tööjõu sissetoomine ei ole innovatsioon.“

Küsimusele, et keda võib näha siinkandis magnetina kandideerimas vastas Helme, et neil on siin juba kaks tugevat nime ees – Uno Kaskpeit ja Arno Sild, kuid nimekirju ta ette lugema ei hakka. Staare nimekirjadesse ei tule. „Meil on ringkondades sisevalimised ja ringkonnaliikmed otsustavad, kes nimekirja pääseb. Kaskpeit on tuntud nimi ja ma leian, et me ei pea tooma kuskilt mingisugust rändrüütlit. Panustame erakonnas lojaalsetele inimestele. Väldime olukorda, kus fraktsiooni juht peaks tegelema kassikarjatamisega, et juhtide seisukohad neile korda ei lähe.“

Põlva ja Valga sünnitusosakondade säilimise osas ütles erakonna juht, et on aru saamatu, kuidas ei leita raha (200 000 eurot) osakondade kestmiseks, kui sama investeeritakse 320 miljonit vilede ja kelladega kontrolljoone väljaehitamiseks.

„Kuskil on mingi tõsine kala sees. Kui me leiame 500 miljonit, et hakata tegelema Eesti elektrivõrkude ühendamisega Kesk-Euroopaga. Ma ei sea kahtluse alla mõlema vajalikkust, kuid küsimus on prioriteetides ja poliitilise tahtmatusega. Selle tulemuseks on põllusünnitused ja autosünnitused ja nii mõnigi noor pere läheb minema või jätab maale kolimata, “ sõnas erakonnajuht.

Jaan Männik ütles täpsustuseks, et ta ei ole õieti EKRE liige, küll aga on andnud nõusoleku kandideerida erakonna nimekirjas. Küsimusele, et millises ringkonnas ta seda teha kavatseb on ta jätnud erakonna otsustada, kuid peab tõenäoliseks, et teeb seda pealinnas.

Küsimusele, et kas tal põhimõtteliselt on mõningaid erimeelsusi EKRE põhiseisukohtadega, siis vastas ta, et rohkem on ühist kui erinevat: “Kui erimeelsustest rääkida, siis number üks on see hoiak, mis on mõnda aega olnud homoseksuaalsete inimeste suhtes, mul on selles osas radikaalselt teine nägemus,“ kõneles Männik. “Me oleme kokku leppinud ja EKRE on aktsepteerinud, et selles küsimuses antakse mulle vabadus oma nägemust väljendada ka siis, kui see pole kooskõlas EKRE nägemusega.“

Peamiselt on kokkulepped saavatud majandusküsimustes, kus Männik näeb, et mingisuguse Euroopa Liidu standardi järgi on uuritud 20-25% inimesi elavat vaesus piiril ja võitlevad, kuidas ots-otsaga kokku saada ning ka madalate palkade küsimus, mille vastu ühiselt võitlema asutakse.