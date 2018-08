GALERII: Seto Kuningriigi päev Lüübnitsas

Kuningriigipäev toimus tänavu 25. korda ja selle sisu on teadvustada setode legende ja päritolu. Suuremad vaatemängud on kuningas Peko asemiku ehk ülemsootska valimine ja setode sõjaväeparaad.

Ülemsootska on kuningas Peko sõnumite edastaja. Ta kuulab Peko märguandeid ja kuninga salajasi sõnumeid ning selgitab neid rahvale.

Ülemsootskaks valitud Aare Hõrn (58) on seto kultuuritegelane ja üks Seto kuningriipäeva mõtte algatajatest. Hõrn on varem olnud ülemsootska 2000. ja 2007. aastal. Hõrna vastaskandidaat oli senine ülemsootska Piret Torm-Kriis.

Seto sõjaväeparaad on kuningriigipäeva lahutamatu osa. See on mänguline vaatemäng, kus osalejad moodustuvad mitmesuguseid vaimukaid sõjaväeüksuseid.