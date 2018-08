Naised tõusid köögilaua tagant ja läksid tuurile

Ühiselt antakse 14 kontserti erinevates Eesti paikades, nii mõisates, parkides kui ka laululavadel, andis teada ansambli liige Kairi Leivo. Eesti 100. sünnipäeva puhul on tuur kantud deviisist «Üks kõigi, kõik ühe eest!»

Naised Köögis põimivad kokku vanu ja uusi laule, kaasajastades rahvalaule ja lauldes kaasaegseid laule rahvalikumaks. Mõte siin aegruumis on pidevalt muutuv ja tunded on teadagi igavesti heitlikud, kuid jõudu annavad siin elus hetked, kui suudad aja korraks seisma panna ja sõpradega koos õlg õla kõrval lausuda: «Üks kõigi, kõik ühe eest!»

Kord on vastuvaatav tõde valus, kord naljakas, kord meelitav, kord ehmatav, kord rõõmustav, kord piinlik, aga just see laulu kaudu tõe poole püüdlemine hoiab neid juba mitmendat aastat koos ja innustab taas köögilaua tagant lavalaudadele astuma.