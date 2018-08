Tasuta kaevuvett veetakse põuaga poolesaja kilomeetri taha

«Kastmiseks on meil tiigis vesi olemas. Siit linnakaevust võetud vesi läheb enda tarbeks, peamiselt joomiseks,» rääkis Rõuge vallas Rammuka külas elav mees, kel eluaastaid ligi 70. «Mis sa hädaga teed − teada on, et häda ajab ju härjagi kaevu.»