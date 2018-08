Häda ajab järvest vett tassima

«See oli paar nädalat tagasi. Pesumasin pesi pesu ning ise pesin nõusid, kui ühel hetkel hakkas kraanist kollakat vett tulema. Seejärel hakkas kuuris asuv hüdrofoor imelikku häält tegema,» ütles otepäälane, kelle majapidamisse tuleb vesi oma aiast asuvast kaevust. «Hüdrofoor enam kaevust vett ei pumbanud. Aias tõstsin kaevukaane üles ja nägin, et vesi on otsas mis otsas. Eks see kollakas vesi oli põhjast viimane, mis kraanikaussi jõudis.»