Kommentaar: vana juhe seinast välja

Mõtles üks Lõuna-Eesti perekond, et nüüd on küll viimane aeg majas elektrisüsteem välja vahetada. Uue, ikka uue vastu. Sest vanad juhtmed ja kõik muu sinna juurde käiv on nagu on – pehmelt öeldes mitte eriti turvaline, pooleldi ausõna peal. Kunagi ei tea, mis ja millal väeti süsteemiga juhtuda võib.