Kahtlased kaubikud äratavad tähelepanu

Selle kohaselt on Valgamaal Tõrva vallas Taagepera kandis liikvel Leedu numbrimägiga väikebuss Ford Transit, milles istub kaks meest. Mureliku kodaniku sõnul sõidavad nad hoovist hoovi. «Silmad käivad ringi, teevad leedu keeles juttu – nagu tahaks midagi. Aga kui näevad ära, et inimesed kodus, panevad kiirelt minekut,» lisab postitaja.

«Küll aga teatas tähelepanelik Kanepi kandi inimene häirekeskusele täna pärastlõunal, et küla vahel sõidab võõras valge Volkswageni kaubik, milles teataja sõnutsi sees mustlased. Infole reageerinud politseipatrull püüab nüüdsama piirkonnast masinat leida, et kontrollida kellega tegu ning mis otstarbel väikses asulas tiirutatakse,» lisas ta.

Zemskov tõdes, et väiksemates kogukondades tunnevad kõik üksteist ning mõne võõra sõiduki või inimeste külavahele sattudes ei jää see märkamata.

Tõrva kandis on piirkonnapolitseiniku teada praegu mitmel pool pooleliolevaid ehitustöid ning seega ei saa välistada võimalust, et kohalikes kahtlust äratanud võõras kaubik on ehitusmeeste sõiduvahend.

Ta lisas, et kui kellelgi on täiendavat infot isikutest, kelle ringiluusimine näib kahtlane, tasub seda teadmist sotsiaalmeedia kõrval kohe ka politseinikega jagada ning meelde jätta võimalikult täpne isikukirjeldus. Kahtlaste sõidukite puhul on kõige olulisem märkida üles selle registreerimisnumber, et asjaolude selgitamine võimalikult kiiresti kulgeks.