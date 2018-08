Metsaraie kontroll Tõrva vallas rikkumist ei tuvastanud

Kuna lank on väga sopiline ning esineb kohti, kus säilikpuid on jäetud grupiti, võib jääda mulje, et säilikpuid ei ole piisavalt. Keskkonnainspektsioon tuvastas, et raie käigus on jäetud lageraiealale nõutud koguses säilikpuid. Neid mõõdeti erinevatel raielangi osadel 11,1 – 23,8 tm/ha, mis ületab üle 5 hektari suurusele lageraielangile ette nähtud säilikpuude normi – 10 tm/ha.