Ivika Nõgel: kellel on maal hea elada?

Võitjate poolel on aga eelkõige universaalsema haridusega inimesed, kes leiavad tööd ja tegevust igal pool, kuhu satuvad. Paljud maale tulnud pered väidavad, et nende suurim üllatus oli tööpakkumiste rohkus. Nende haridus ja oskused lihtsalt olid sellised, millest maal puudus on. Lisaks on nad piisavalt ettevõtlikud, et endale vajadusel ise töökoht luua.

Maaeluministeeriumi nimi ja sisu on karjuvas vastuolus. Sama hästi võiks sotsiaalministeerium tegeleda ainult kodutute või kultuuriministeerium ainult räppmuusikaga.

Maale sobivad hästi inimesed, kes tahavad oma käte või ajudega midagi ise luua, mis ühtlasi võimaldab kulusid kokku hoida. «Maale elama» messe korraldades otsisime aruteludesse selliseid uusmaakaid, kes räägiks varjukülgedest, ja meil oli neid väga raske leida. Maale tulnud linnainimesed on valdavalt maaelust vaimustuses ning tahaks pigem müüte murda kui oma elustiili kritiseerida.

Hoopis mustemates toonides räägivad maaelust põliselanikud. Hiljuti sain pihta, miks see nii on. Nemad on kogenud Eesti taasiseseisvumise järgseid dramaatilisi muutusi: töökohtade kadu, elanike lahkumine, ühistranspordi, poodide ja koolide kadumine. Nad on tundnud jõuetust nende muutuste ees. Uuselanikud aga näevad muutustes pigem põnevaid väljakutseid ning usuvad, et elukeskkonda on ka ise võimalik mõjutada.

Juba praegu on maakogukonnad aktiivsemad ja sõnakamad kui kümmekond aastat tagasi. Just Valga ja Põlva sünnitusosakonna sulgemisel tekkinud protest näitab, et kogukonnast ei saa enam nii kergelt üle sõita. See, et inimesed kriitilises olukorras oma huvide eest seista julgevad ja suudavad, on üks elukvaliteedi komponent.

Tänu hakkajatele elanikele on paljude kogukondade elujõud paranenud ka olukorras, kus elanike arv kahaneb. Hambaarsti juurde tuleb ehk tõesti maakonna keskusesse sõita, kuid kohvik, keraamikaring või joogatrenn on kodu lähedal. Lapsedki hoitakse ja veetakse naabritega kahasse ära.

Maal elamine on oma mitmekesisuses ülimalt kirev. See võib tähendada nii eraldatud metsatalu kui ka elujõulist väikelinna; nii viimaste elanikega hääbuvat kanti kui ka vinge seltsieluga kogukonda.

Õigupoolest ongi maaelu üle keeruline arutada, kui üks vestluspartner mõtleb selle all piiriäärset hajaküla, teine maakonnakeskust ning kolmas eramurajooni Tallinna külje all. Loodan, et kunagi täpsustatakse ka maapiirkonna mõiste nii, et saaks aru, mis tüüpi kogukonnast käib jutt. Sõltuvalt sellest erinevad ju ka lahendamist vajavad probleemid.

Mis aga puudutab elanike maale kutsumisest, on ilmselt paljudele uudis, et hoolimata suurest kõlapinnast, mida «Maale elama» liikumine mõni aasta tagasi sai, ei ole selle taga olnud mitte riik. Kutsujad olid hoopis maal elavad aktiivsed kodanikud, kelle meelest ei vastanud levinud maaelu kuvand sellele, mida nemad oma ümber nägid. Nii otsustati maaelust huvitunutele anda tõesemat ning kohapõhisemat infot, kuidas seal tegelikult elatakse.