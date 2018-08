Maagilised kuupäevad ahvatlevad abielluma

Sangaste lossi perenaine Triin Laks kinnitas, et maagilised kuupäevad on pulmade pidamiseks populaarsed. «Need on peaaegu aasta varem ette broneeritud,» tõdes ta. Tema sõnul on pulmalistega rääkides tulnud välja ka põhjuseid, miks paarid just neil päevil abielluda tahavad.