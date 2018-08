Värske kohvikupidaja Jana Kikkas ütles, et mõte kohvikut teha sai alguse kodukohvikute päevast ning osaliselt oli sellel oma roll ka külalisteraamatul, mida kodukohvikute päeval külastajad täita said. «Seda külalisteraamatut sai ikka loetud mitmeid kordi ja siis peas käis see kohviku mõte läbi.»