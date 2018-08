Postipunkt sulgeb valla avalduse peale uksed

Otepää abivallavanem Kajar Lepik saatis 1. augustil Omnivale teavituse lepingu ülesütlemisest. Ta kirjutas, et Eesti Post ja Palupera vald on sõlminud koostöölepingu, mille alusel Palupera vald osutab Nõuni külas postifirmaga kokkulepitud teenuseid. Haldusreformi käigus jagunes aga Palupera vald kaheks ja Nõuni piirkond liitus Otepää vallaga.

Lepik selgitas kirjas, et Nõuni raamatukogu juhataja, kes täitis ka postifirmaga seotud lepingust tulenevaid kohustusi, on avaldanud soovi 31. augustist töölt lahkuda. Seetõttu on abivallavanema sõnul plaanis struktuurimuudatus ja vald ei täida seda ametikohta enam statsionaarselt. Raamatukogu hakkab avatud olema vaid mõnel päeval nädalas ja lühemat aega.