Kuna olen ise Võrust pärit ja olin ülikoolis lõpetanud just kehakultuuriteaduskonna treeningõpetuse ja spordijuhtimise erialal, siis Santoses (Tartu FC Santos – toim) tööl olles mõtlesin, et tahan oma asja teha. Esimese aasta paningi Santose alt, aga edasi juba oma klubiga. Kuna päris palju oli õpitud ja nähtud ning jalgpall südamelähedane, oli kodulinn õige koht seda teha. Niimoodi see klubi 2010. aastal alguse sai.