Kell 15.44 toimus vahejuhtum, kus õhuharjutusalal Pangodi kohal Otepää lähistel tulistas Hispaania hävitaja Eurofighter kuue kilomeetri kõrgusel eksikombel välja õhk-õhk tüüpi raketi põhja-loode suunas, teatas kaitseväe peastaab pressiesindaja BNS-ile. Raketi täpne lennutrajektoor, asukoht ja staatus on täpsustamisel.

Raketil on enesehävitusrežiim, mis tagab eksilasu puhul selle hävimise õhus, kuid ei ole välistatud, et rakett kukkus maapinnale. AMRAAM tüüpi raketi pikkus on 3,7 meetrit, läbimõõt 18 sentimeetrit, rakett kannab lõhkeainet. Raketi viimane oletatav asukoht oli Tartust 40 kilomeetrit põhja suunas. Raketti otsitaksegi praegu Tartust põhja poolt. Seega peaksid kõige aktiivsemad otsingud käima Jõgevamaa lõunaosas.

Kaitsevägi on käivitanud protseduuride kohase otsinguoperatsiooni, milles kasutatakse ka õhuväe koptereid.

Juhul, kui märgatakse esemeid, mis võivad olla raketi osad või rakett, palub kaitsevägi seda mitte mingil juhul puutuda, vaid raketist eemalduda ja teatada leiust koheselt õhuväe telefonil 717 1900 või hädaabinumbril 112. Samuti palub kaitsevägi raketti omal käel mitte otsima asuda.

Eesti erukindral Ants Laaneots ütles Postimehele, et õhk-õhk tüüpi lahingraketi eksikombel välja laskmise põhjus võib olla hooletus või õnnetu juhus.

«Hispaania hävitajalt lastud Amraam rakett on keskmaarakett, mis on mõeldud vastase lennuki hävitamiseks,» ütles Laaneots.

Laaneotsa sõnul on õhuväel Otepää kandis treeningväli, kus hävitajad harjutavad õhulahinguid. «Seal nad keerutavad peaaegu iga päev, aga mis laadi ülesannet ta täitis seal ja kuidas ta nupule vajutas, see on küsimus,» ütles Laaneots.

Otepää kõrgustikul Pilkuse külas asuval 214meetrisel Tõikamäel asub ka 2015. aasta jaanuaris avatud õhuväe radarijaam, mis kuulub Balti riikide õhuseiresüsteemi Baltnet. Seega võib arvata, et piirkond on õhuväele väga oluline.

Samas on Otepää piirkonna elanikud, kellega Lõuna-Eesti Postimees rääkis, öelnud, et võrreldes mõne teise päevaga on täna piirkonnas taevas olnud võrdlemisi vaikne. Mingit tegevust ja müra oli siiski taevast kuulda olnud.

Õhuväe ülem kolonel Riivo Valge ütles ajakirjanikele, et tegemist on eriraketiga, milles on 5-10 kilo lõhkeainet, kuid et tegemist on õhk-õhk raketiga, siis pole tema tema hävitusjõud pommidega võrreldes suur.

Valge sõnul on see esimene taoline juhtum Balti õhutõrje ajaloos, samuti ei juhtu taolisi asju kuskil maailmas tihti. Tema sõnul on asunud juhtumit uurima õhuvägi, lennuamet Hispaania õhujõud ja NATO. "Ma ei hakka juhtunu üksikasjade üle spekuleerima," sõnas ta.

Laaneotsa sõnul on raketi väljalaskmine paari nupuvajutuse kombinatsioon. «Ühe vajutusega aktiveerid, teisega lased välja. Praegu saan aru, et ta ei aktiveerinud seda, sest näib, et pole lõhkenud. Sellepärast see ongi ohtlik ja parem mitte puutuda. Kui leitakse üles, siis lõhatakse kohapeal,» selgitas Laaneots Postimehele.

«Väga võimalik, et lasti rakett tegelikult lõuna pool välja ja rakett lendab ise üpris kaugele. AMRAAM tüüpi rakett lendab umbes 100 kilomeetrit,» ütles Laaneots.

Laaneotsa hinnangul võib tinglikult öelda, et lõhkepea pauk on sarnane 155 millimeetrise haubitsalt lennutatavaga.«Aga kui see lõhkepea lõhkeb, siis lendavad laiali veel ka killud laiali, et purustada vastase lennukit rohkem.»

Laaneotsa sõnul on hetkel palju küsimusi, mis vajavad vastuseid. «On imelik, kuidas ta selle välja lasi. Ja selle enesehävitussüsteem peaks olema selline, et see lõhkeb kui maha kukub, aga me ei tea, mis juhtus,» ütles Laaneots.