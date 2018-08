Koort: venelased poleks õnnetuse juttu uskunud

Pangodi küla lähistel välja tulistatud raketi lennuraadius on õhuväe ülema kolonel Riivo Valge sõnul 100 kilomeetrit ning see tulistati välja põhja suunas. Ent kui rakett oleks lennanud välja idakaarde, võinuks see teoreetiliselt välja jõuda ka Petseri linna või Peipsi järvistu taha.