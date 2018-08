Politsei hoiatab uue petuskeemi eest

«Praeguseks on meile Viljandimaalt laekunud üks tähelepanek uuest petuskeemist, millega välisriigi kelmid püüavad meie ettevõtjatelt priskeid summasid välja meelitada,» vahendas piirkonnavanem. Ta lisas, et kui tavaliselt püüavad kelmid õnge võtta eeskätt eraisikuid ja eakamaid inimesi, siis sel korral paistab, et petturite siht on suuremaid summasid liigutavatele ettevõtetele ja asutustele sätitud.