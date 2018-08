Kohvikutepäev ulatub üle terve valla

«Mõnes kohvikus saab kuulata elavat muusikat, teises on kohal DJ. Mõnel pool saab sporti teha, teisal on lasteala,» tõi kohvikutepäeva üks korraldajaid Monica Sasi näiteid. Kokku on ettevõtmisel eestvedajaid kolm ja nad on koondunud MTÜsse Loomiseks Loodud.

Sellisel kujul saab kodukohvikute päev vallas teoks esimest korda. «Põhjuse selline päev korraldada andis eelkõige asjaolu, et meil on nüüd suurem vald. Varem on selliseid ettevõtmisi olnud näiteks Taevaskojas ja Ahjal,» rääkis Sasi.

Nüüd aga soovitakse ühendada kõikjal Põlva vallas tegutsevad hobiküpsetajaid, väikeettevõtjaid ja aktiivseid kultuurielu nautlejaid. Samuti ajendas päeva korraldama see, et sellised üritused on paljudes kohtades üle Eesti suurt populaarsust kogenud.