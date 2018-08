Arula külavanem tähistas juubelit

Ta on lõpetanud 1968. aastal Tallinna Polütehnikumi, töötas aastatel 1971–1974 ENSV turismi- ja ekskursiooninõukogu instruktorina, 1974–1976 Balti laevaremonditehases treenerina, 1976–1977 laste turismi ja ekskursiooni keskmaja metoodikuna, 1977–1978 Dünamo inspektorina, 1972–1979 Dünamo orienteerumistreenerina, 1979–1991 Madsa spordibaasi direktorina, 1991–1992 Kääriku spordibaasi juhatajana ning 1992–1994 ASi Kuutsemäe tegevdirektorina. 2003. aastast alates on ta OÜ Lutsujärve juhatuse liige.

Voldemar Tasa on olnud ka aktiivne kaitseliitlane selle asutamisest saadik, samuti Erna seltsi liige. Erna retkedel on ta osalenud vastutegevuse rühmas ja rajateenistuses.

Mees on ka aktiivne külavanem. Koos abikaasa Eikega korraldatakse Arula küla kokkusaamisi, kultuuriüritusi ja antakse välja raamatuid. Voldemar ja Eike Tasa Lutsu talust on kujunenud Arula külaelu ja -seltsi keskus. Voldemar Tasa on väga mitmekülgne inimene, tema ind ja ettevõtlikkus pole siiani raugenud. 2017. aastal pälvis ta Otepää valla medali. Teda käis õnnitlemas Otepää vallavalitsuse liige ja kultuurispetsialist Valdur Sepp.