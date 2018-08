Danpower jätkab Võrus soojatorustiku ehitust

Lisaks juunis ja juulis alustatud projektidele võetakse augustikuus uue objektina töösse Võru Magaziini kaupluse ja teiste Räpina maantee äärde jäävate hoonete kaugküttevõrguga liitmised. „Seoses ehitustöödega on liiklus piirkonnas häiritud, kuid enamik töödest toimub siiski tänava servas ja läbipääsu ei takista. Loomulikult on ligipääs tagatud kõigile kohalikele elanikele,“ sõnas Wolff.

Rohkem liitujaid, suurem efektiivsus

Kuna kaugküttevõrguga liitujaid on sel suvel mitu ning liitumissoovi on avaldatud ka uueks aastaks, viib Danpower läbi uuendusi Võrusoo katlamajas. „Uute liitumiste tõttu vajame lisavõimsust ja seetõttu paigaldame katlamajja suitsugaaside kondensaatori. Uus seade võimaldab kasutada seni koos suitsugaasidega atmosfääri paisatud soojust ja suurendada seeläbi jaamade efektiivust,“ rääkis Wolff.

„Näeme, et Võru linn on arenev ja kõrge väärtusega elukeskkond, kuhu tahame anda oma panuse. Usume, et hea kaugküttesüsteemiga linn on igale elanikule atraktiivsem elupaik. Täiendavad investeeringud aitavad hoida kaugküttehinda stabiilsel tasemel ning pakkuda klientidele kvaliteetset ja töökindlat teenust,“ kinnitas Danpower Eesti juhatuse liige Kairi Wolff.