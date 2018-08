Tõrvakad kogunevad ühiselt Kirdi finaalsooritust vaatama

Magnus Kirt on kolme Saksamaa odaviskaja järel maailma hooaja edetabelis neljandal kohal ja kõiki oma tugevamaid konkurente on ta sel suvel ka võitnud.

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann rääkis, et Tõrva inimesed on alati Kirdile ja teistele Tõrva sportlastele tulihingeliselt kaasa elanud. Ühisvaatamine on hea võimalus oma toetust ka välja näidata.