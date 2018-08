Olin Eestis kahe koha peal tööl ja töötasin meeletult: kuus 240 tundi. Vahepeal olin järjest 48 tundi tööl, aga kui vaatasin pärast palganumbrit, siis see ei olnud seda väärt. Olin kuulnud, et Austraalias on suured palgad, aga seal on ka raske. Nii mõtlesingi, et pean raske töö eest ikka raha ka saama.