Otepää kandis harjutavad hävitajad õhulahinguid

Nimelt on õhuväel seal kandis treeninguväli ning hävitajad harjutavad õhulahinguid. Otepää piirkonna elanikud on märganud, õigemini kuulnud, et viimasel ajal on taevalaotuses müra kuulda olnud varasematest aastatest oluliselt rohkem. «Tiirutavad peaaegu iga päev ja see müra muutub ju pikapeale häirivaks,» märkis üks kohalik, kes samas mõistab treeningute vajadust.