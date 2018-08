Sotsiaalmeedias hakkas neljapäeva õhtul levima postitus, mille kohaselt kuulis kella 22 ajal lapse ja koeraga pargis olnud naine, et eemal palub üks tüdruk, et keegi laseks kellegi lahti.

„Kuna väljas oli pime, siis ei pööranud kohe tähelepanu, vaatasin, et lapsed mängivad,“ kirjeldas naine. „Kuid siis tuli see tüdruk, kes oli mitte rohkem kui 11 aastat vana, abi paluma.“

Selgus, et pargis hoidis üks mees enda käevangus kinni tema nooremat venda. „Jooksin ruttu nendeni ja tirisin lapse selle mehe juurest ära,“ kirjutas naine. Mehega puhkenud sõnasõjas oli see öelnud, et poiss armastab teda. Poisile abi kutsunud tüdruk oli aga öelnud, et mees kasutas seksuaalseid väljendeid.