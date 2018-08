Tuleoht on endiselt suur, päästeamet teeb ennetuspatrulle

Maastiku- ja metsapõlengute ärahoidmiseks käivad päästjad ka sel nädalavahetusel avalikes lõkketegemise paikades ning populaarsetes puhke- ja ujumiskohtades, et veenduda tuleohutusnõuete ning suure tuleohuga aja piirangute täitmises, teatas amet.

Päästjad on juulikuu algusest kuni 9. augustini kustutanud 248 metsa- ja maastikutulekahju, mis ületab eelmise aasta põlengute arvu mitmekordselt. 2017. aasta 1. juulist kuni 9. augustini kustutati 58 metsa- ja maastikupõlengut.

Tänavu on kokku uppunud 31 inimest, neist 15 juulis ja augustis. Kõige rohkem veeõnnetusi on juhtunud vanemaealiste inimeste ja noorte meestega. Mehed on sageli enne surmavat suplust alkoholi tarvitanud. Vanemaealised suplejad peaksid enne sügavasse vette minekut kriitiliselt hindama oma füüsilist vormi ja tervist ning asjata uppumisohtu sattumisega riskida ei tohiks.