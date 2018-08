Lõuna-Eesti päästjad maadlevad kahe metsatulekahjuga

„Piirkonnas tuleb metsast suitsu, mis on laiali kandunud ja põlengukoha täpne leidmine on raskendatud,“ selgitas Lõuna päästekeskuse pressiesindaja Marek Kiik. „Kogunevad päästeressursid: reageerinud on Valga meeskond koos ATVga ja meeskond Antsla ning Otepää päästekomandost. Appi on läinud ka Karula, Sangaste ja Tsooru vabatahtlikud.“