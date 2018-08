Joobes juht sõitis Võrumaal kraavi

Häirekeskus sai kell 14.45 teate, et Sänna-Rõuge tee 1. kilomeetril on sõiduauto kraavis ning rullunud katusele.

Politsei saabudes selgus, et teelt välja sõitnud Audi juures on kaks joobetunnustega meest, kes olid õnnetuses viga saanud. Kiirabi viis mehed Lõuna-Eesti haiglasse tervisekontrolli, kust nad lubati kodusele ravile.

PPA Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keisk märkis, et sündmuskohal olev asfaltkattega sõidutee oli kuiv ning ilmaolud head. Küll tuvastas politseinik, et Audil olid all praeguseks aastaajaks sobimatud naastrehvid.