Valgas ja Põlvas hakatakse vaenukõnet ennetama

Töötoa viib läbi koolitaja Helen Talalaev, kes räägib, miks on vaenu ja kiusamise vastu võitlemine kogukonnas oluline ja mida saab noortega töötav spetsialist töötoas osalemisest kaasa.

„Pean äärmiselt oluliseks, et iga noor inimene saaks areneda, õppida ja suhelda turvalises keskkonnas, kus teda väärtustatakse ja austatakse just sellisena, nagu ta on,“ rääkis Talalaev.

Kuna Eesti ühiskonnas on mitmed eelarvamused ja stereotüübid laialt levinud, seda eriti näiteks teist nahavärvi, teisest rahvusest või enamusest erineva seksuaalse identiteediga inimeste kohta, siis on tema sõnul oht, et osa noortest võib langeda kiusamise ohvriks.