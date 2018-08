Võru ohtlikku ristmikku soovib ümber ehitada 5 firmat

Võru linnavalitsuse 11. juulil välja kuulutatud riigihankele esitasid nõuetekohase pakkumise Yit Infra Eesti AS, OÜ Rattar, OÜ Aigren, OÜ Kivipartner ja AS TREV-2 Grupp. Pakkumised on praegu hindamisel.