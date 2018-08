Kuldar Leis: millist majandust vajab Lõuna-Eesti?

Olemegi nüüd Eestis sealmaal, kus traditsioonilise ettevõtluse käivitamine on aeganõudvam ja riskantsem kui kunagi varem. Plokiahelaid, krüptoraha ja muud taolist äri see ei piira, aga neil pole põhjust Lõuna-Eestisse tulla ka. Seega on üha keerulisem rajada ettevõtet, mis natukegi mõjutab meie tagaaeda, ja nii aina suureneb viha ettevõtluse ja selle edendajate vastu.

Kui oleme kogukonniti aina uutele ideedele vastu, mis meist siis üldse saab? Ei tahaks niimoodi alla anda ja pakuks välja mõned mõtted.

Kohalike huvidest ei saa üle sõita, aga ühe inimese vastuseisu pärast ei saa jätta ka piirkonda arendamata.

Kutsume (tagasi) targad, kes suudavad teadusega koostööd teha. Ülikoolides peituva tarkuse saaks oluliselt paremini ära kasutada, võib-olla saab isegi kanalaga uuele ringile minna, kui kasutada viimast tehnoloogiat ja sellest enne naabritega rääkida.

Näiteks Soomes on haisuvabu sigalaid, kus kogu läga läheb bioreaktorisse, millest toodetakse gaasi ja sellest omakorda elektrit. Bioreaktorist välja tulev jääk on kuiv ega lõhna üldse, sest haisvad gaasid on sealt välja võetud. Tasuks uurida, kuidas saaks Väimelasse plaanitava kanala juurde sarnase bioreaktori teha.

Eestis on maavarasid, aga häbeneme sellest rääkida. Mäletame ligi 30 aastat tagasi peetud fosforiidisõda ja ikka veel ei julge seda sõna uuesti öelda. Aga Eestis on fosforiiti ja meil on Euroopa suurimad uraanivarud, meil on isegi kulda.

Me võiks panna geoloogid abijõududega uurima, mis meil tegelikult seal maapõues on ja kas seda on võimalik keskkonnaohutult kasutusse võtta või on see mõistlik 10, 50 või 100 aasta pärast. Ma ei räägi kaevandamisest, vaid uuringutest. Enne on vaja teada, mis meil ja kuidas on ning siis saab arutleda, mida teha. Praegu on Eesti unikaalne riik, istudes oma teadmata maavarade otsas.

Oluline võimalus on kaugtöö. Vaadates liikluse tihenemist Tallinna–Tartu maanteel, võib öelda, et osa tallinlasi tahaks Lõuna-Eestis elada küll, aga töökoht hoiab neid Tallinnas. Samas on üha kasvamas võimalus teha tööd kaugemalt läbi juhtme või õhu. Meie roll Kagu-Eestis võiks olla kaugtööd võimaldavate moodsate kontoripindade loomine kas või maakonnakeskustes.

Nutikaid me ei meelita praeguste riigimajade kliimaga, vaid šnitti peab võtma IT-firmade kontoritest. Läbi kaugtöökeskuste saame kutsuda siia elama selliseid, keda kõik tahavad – mitte neid, kes põgenevad.

Meil on heal tasemel, kuid alakasutatud terviserajad, spordisaalid, klubid, kultuurimajad. Kui meelitaks siia Lääne-Euroopast eakamaid peresid, kes tahavad viimased aastakümned linnakärast eemal mööda saata. Selleks peaksime ehitama maksujõulistele eurooplastele hooneid – enne uurides, millised on inimeste vajadused ja ootused. Mõte on Teleporti meestelt, aga lahenduse algatamiseks on meil vaja targad pead kokku panna.

Teeme riigi õhemaks. 40 protsenti Eesti majandusest kontrollib riik. Kagu-Eestis on riigi kohalolu kindlasti suuremgi ja seda enam sõltume riigi otsustest. Uued suured omavalitsused, vaadake oma vara üle ja müüge maha see, mis saab toimetada vabal turul. Näiteks kinnisvara või soojusetootjad.