Valgamaa sportlane jätkab karjääri Tenerifel

Valgast pärit tulihingelisel spordineiul Johanna Ardelil on nüüd Hispaanias Te­­nerifel kool lõ­­petatud, toitumis­­spet­­sialisti kutse käes ja hispaania keel suus. Suve veedab ta kodumail, kuid sügisest plaanib kuulsale turismisaarele tagasi minna, et seal tööle asuda. Ja muidugi palju trenni teha. Tema põhiala on pikamaajooks.