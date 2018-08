Ettevõte plaanib rajada kanala protestiallkirjadest hoolimata

Kohalikud esitasid Võru vallavalitsusele ja volikogule paberid, millel 582 allkirja plaanitava farmi vastu. Väimela elanikes eestkõneleja Tiiu Ritari (vasakult kolmas) sõnul kogus lisaks allkirju AS Rauameister.

Väimela elanikud andsid eelmisel nädalal Võru vallavalitsusele üle ligi 600 allkirja, et protestida aleviku külje alla plaanitava Eesti suurima kanala ehitamise vastu. OÜ Lõuna-Eesti Talumuna projektist loobuda siiski ei plaani ja väidab, et haisumure on liialdatud.